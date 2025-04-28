В России введут уголовную ответственность для дропперов

В правительстве разработали изменения в статью 187 Уголовного кодекса РФ («Нелегальный оборот платежных средств»), вводящие ответственность для так называемых «дропперов». Это лица, которые, будучи введенными в заблуждение преступниками или за плату, оформляют банковские карты или передают наличные средства мошенникам.

Такие действия затрудняют отслеживание незаконных финансовых потоков. В соответствии с предлагаемыми поправками, дропперам и лицам, способствующим им, за мошенничество будет грозить лишение свободы до шести лет и штраф от 300 тыс. до 1 млн руб.

«Ведомости» ознакомились с проектом закона, содержащим новые части 3-6 статьи 187 УК РФ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности планирует рассмотреть поправки 28 апреля для последующего внесения в Государственную Думу.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщил «Ведомостям» о принятии всестороннего закона, включающего 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.

Согласно информации Центробанка, в 2024 году мошенники похитили с банковских счетов россиян 27,5 млрд руб. Эта сумма на 74% превышает аналогичный показатель за 2023 год.

Ранее сообщалось, что в Ленинском задержали дроппера мошенников, похитивших у пенсионерки более 6 млн руб.