Частный дом с нелегальными мигрантами из Африки обнаружили в Подмосковье

Сотрудники полиции выявили в подмосковном Жуковском частный дом, где незаконно проживали одиннадцать мигрантов из Африки.

В отношении выходцев из Камеруна, Нигерии, Ганы и Гамбии составили административные протоколы, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Также в ведомстве добавили, что на всех иностранных граждан наложены административные штрафы, а в отношении семи мигрантов суд принял решение об их выдворении с территории России.

В настоящее время полицейские устанавливают организаторов незаконной миграции в Жуковском.