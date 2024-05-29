Частный дом сгорел ночью в Одинцово
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Частный дом загорелся ночью в деревне Хлюпино Одинцовского городского округа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о пожаре поступили спасателям в 02:51. На ликвидацию последствий возгорания ушло около трех часов. К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах загорелась квартира, пострадал один человек.