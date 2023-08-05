Частный дом сгорел в подмосковном Сергиевом Посаде

Тела мужчины и женщины обнаружили в двухэтажной деревянной постройке, расположенной на улице Вознесенской в центре Сергиева Посада, после того как там удалось потушить пожар.

Отмечается, что сегодня с утра в Единую диспетчерскую службу поступил сигнал о возгорании частного дома. По словам очевидцев, огонь быстро распространился по двухэтажной деревянной постройке. К месту происшествия оперативно прибыли четыре пожарных расчета.

Замначальника Сергиево-Посадского пожарно-спасательного гарнизона Михаил Павлов подчеркнул, что быстрому распространению огня поспособствовала отделка дома, так как он был полностью обшит пластиковым сайдингом.

К счастью, благодаря слаженным действиям пожарных от огня удалось отстоять соседние дома и гараж. В одной из комнат пожарными были обнаружены тела мужчины и женщины. По факту происшествия проводятся следственные действия, причина пожара устанавливается.