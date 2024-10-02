Mash: Чекалиных выдал один из сотрудников, которому не заплатили

Этот работник детально объяснил, как блогеры переводили средства в Объединенные Арабские Эмираты и кто им в этом способствовал. Оказалось, что им помогал гражданин Украины, совладелец косметической компании «Летик Мейкап» Роман Вишняк, сообщил Mash.

Согласно информации, именно Вишняк содействовал Чекалиным в обналичивании денег с марафонов в ОАЭ и их переводе на международные счета.

Это происходило во время визитов Артема в Дубай. Эти действия продолжались до развода пары весной 2024 года.

За указанный период Вишняк, имеющий двойное гражданство (второе — американское), поддержал экс-супругов в выводе около $1 млн через Дубай в этом году и 250 млн руб. два года назад.

Также в схеме участвовал украинец Денис Смирно, который проживает в Одессе и работал в IT, имея доступ к оплатам за марафоны. С Чекалиными он сотрудничал еще до начала СВО.

Третьим соучастником стал сотрудник, чье имя не раскрывается. Предполагается, что он сообщил о финансовых манипуляциях полиции в отместку за неоплаченный труд.

Ранее сообщалось, что блогерам Чекалиным грозит до десяти лет заключения.