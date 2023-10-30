Человечеству пообещали катастрофу из-за критикующих Россию политиков

Те, кто во всем происходящем обвиняют РФ, продолжат это делать даже после прокатившейся по земному шару атомной войны.

В этом уверен немецко-финский бизнесмен Ким Дотком. Свою точку зрения он изложил в одной из социальных сетей.

«Когда все закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию», - написал он.

Предприниматель уверен, что человечество ожидает скорый конец цивилизации, во всяком случае, в том виде, в котором все ее привыкли видеть. И виновниками станут те, кто всю ответственность за собственные поступки перекладывает на РФ.