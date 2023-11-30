Человек погиб при столкновении грузовика и легковушки в Сергиево-Посадском округе

На сто восьмом километре автодороги А-108 МБК в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья столкнулись грузовик и «Лада».

В результате аварии водитель легковушки погиб, сообщила пресс-служба областного главка МВД. По предварительным данным, управляющий «Ладой» мужчина выехал на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузом.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в автокатастрофе под Рузой погиб известный тренер по велоспорту Геннадий Горунов.