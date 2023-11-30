Известный тренер по велоспорту погиб в ДТП под Рузой

Заслуженный тренер СССР по велосипедному спорту Геннадий Горунов погиб в ДТП в Рузском округе Подмосковья, сообщает «Московский комсомолец» .

Автокатастрофа случилась во вторник вечером на 471-м километре Большого Московского кольца. По информации издания, 82-летний Горунов за рулем иномарки столкнулся с «Газелью», остановившейся на обочине.

По информации источника «МК», тренер ехал на скорости примерно сто километров в час, его машину занесло, в результате чего произошло столкновение. Также, по предварительным данным, водитель микроавтобуса не выставил аварийных знаков, и тренер мог не заметить припаркованную машину.

Горунов погиб на месте. По данным СМИ, следствие рассматривает две версии случившегося. Одна из них — сердечный приступ за рулем.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутки.