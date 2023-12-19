Человек пострадал при пожаре в частном доме в Мытищах

В деревне Болтино городского округа Мытищи загорелся жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре поступили спасателям накануне поздно вечером. К тушению привлекали свыше десяти человек и три единицы техники.

На полную ликвидацию последствий возгорания потребовалось около четырех часов. В результате пожара пострадал один человек, уточнили в главке.

Ранее сообщалось, что в Красногорске загорелся торговый центр.