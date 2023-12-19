Человек пострадал при пожаре в частном доме в Мытищах
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В деревне Болтино городского округа Мытищи загорелся жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о пожаре поступили спасателям накануне поздно вечером. К тушению привлекали свыше десяти человек и три единицы техники.
На полную ликвидацию последствий возгорания потребовалось около четырех часов. В результате пожара пострадал один человек, уточнили в главке.
Ранее сообщалось, что в Красногорске загорелся торговый центр.