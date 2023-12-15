Человек пострадал при пожаре в деревянном доме в Видном

Пожар произошел в жилом доме в Видном. В результате пострадал один человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание случилось накануне около восьми часов вечера, к утру пятницы последствия пожара были полностью ликвидированы.

К тушению привлекали свыше тридцати человек и восемь единиц техники. Судя по данным из открытых источников, по адресу, где произошел пожар, находился деревянный дом.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в нежилом здании в городском округе Серпухов.