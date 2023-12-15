Тела двух человек нашли после тушения пожара в нежилом здании под Серпуховом

Пожар произошел в нежилом здании в деревне Мещериново под Серпуховом. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Возгорание случилось накануне. Сведения о происшествии поступили спасателям от очевидца. К тушению привлекали почти двадцать человек и шесть единиц техники. На полную ликвидацию пожара потребовалось больше семи часов.

В ведомстве уточнили, что в результате возгорания в нежилом здании на Межевой улице погибли два человека.

Ранее сообщалось, что пожар в жилом доме под Солнечногорском унес жизни двух человек.