Тела двух человек нашли после тушения пожара в нежилом здании под Серпуховом
Фото: [©Дмитрий Макеев/РИА Новости]
Пожар произошел в нежилом здании в деревне Мещериново под Серпуховом. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Возгорание случилось накануне. Сведения о происшествии поступили спасателям от очевидца. К тушению привлекали почти двадцать человек и шесть единиц техники. На полную ликвидацию пожара потребовалось больше семи часов.
В ведомстве уточнили, что в результате возгорания в нежилом здании на Межевой улице погибли два человека.
Ранее сообщалось, что пожар в жилом доме под Солнечногорском унес жизни двух человек.