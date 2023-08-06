Человек пострадал при пожаре в квартире в подмосковном Егорьевске

Один человек пострадал при пожаре в квартире на улице 1-й микрорайон в Егорьевске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Сведения о возгорании поступили спасателям сегодня в районе пяти часов утра. Спустя примерно полтора часа пожар был ликвидирован, уточнили в ведомстве.

К тушению привлекали семь человек и две единицы техники. Согласно данным из открытых источников, пожар случился в девятиэтажном многоквартирном доме.

Ранее пожар произошел на складе с резиной и пластиком в подмосковной Яхроме. Площадь возгорания составила почти две тысячи квадратных метров.