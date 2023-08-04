На складе с пластиком и резиной в Яхроме ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Сведения о возгорании в нежилом здании на Шлюзовой улице поступили спасателям сегодня в 11:15. Спустя чуть менее двух часов пожар был локализован на площади около двух тысяч квадратных метров. Спустя еще почти час — объявлена ликвидация открытого горения.

К тушению привлечены почти шестьдесят человек и девятнадцать единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали. Установление причин и обстоятельств пожара взяла на контроль Дмитровская городская прокуратура.

Ранее в министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что превышения ПДК загрязняющих веществ в зоне пожара не зафиксировано.