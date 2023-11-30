Человек пострадал при пожаре в квартире в Сергиевом Посаде

Пожар произошел в квартире на улице Чайковского в Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Сведения о возгорании поступили спасателям около трех часов ночи. Спустя пятьдесят минут пожар был полностью ликвидирован, уточнили в ведомстве.

К тушению привлекали почти двадцать огнеборцев и пять единиц техники. В результате происшествия пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Осеево загорелась мебельная фабрика.