Человек пострадал при пожаре в квартире в Сергиевом Посаде
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по МО]
Пожар произошел в квартире на улице Чайковского в Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Сведения о возгорании поступили спасателям около трех часов ночи. Спустя пятьдесят минут пожар был полностью ликвидирован, уточнили в ведомстве.
К тушению привлекали почти двадцать огнеборцев и пять единиц техники. В результате происшествия пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Осеево загорелась мебельная фабрика.