Четырех человек спасли при пожаре на мебельной фабрике в Подмосковье

Огнеборцы «Мособлпожспаса» спасли четырех человек при пожаре на мебельной фабрике в подмосковной деревне Осеево, сообщила пресс-служба ведомства.

Возгорание случилось накануне. Огонь охватил весь второй этаж и распространился на площади 330 квадратных метров. Из-за плотной застройки была угроза распространения пламени на соседние здания.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место и эвакуировали из горящего здания фабрики четырех работников мебельного цеха, а затем приступили к ликвидации пожара.

«Огнеборцы действовали оперативно и профессионально, <…>. Всего в тушении горящего здания были задействованы семьдесят человек личного состава и двадцать одна единица техники», — рассказал начальник территориального управления № 5 Геннадий Лафицков.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли двенадцать человек при пожаре в общежитии в Раменском округе.