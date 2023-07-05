Чемпион Украины по боксу попал в плен к российским бойцам

Андрей Приходько ранее профессионально занимался боксом и контактными единоборствами. Он имеет в своем активе множество побед и регалий. Спортсмен отправился служить в националистическое формирование «Кракен», и это закончилось для него ранением и пленом.

По словам Приходько, он вынужденно отправился воевать, поскольку не имея военного билета, на Украине не получается сделать приличную карьеру. Его часть была отправлена на артемовское направление, в город Часов Яр. Именно оттуда боевики отправились наступать на российские позиции.

Рассказ спортсмена привели РИА Новости. С самого начала украинцев ждали неудачи. Их командир погиб в первые минуты боя, сами бойцы провели ночь в каких-то кустах под обстрелом, а с утра они заблудились и вышли к российским позициям.

«Нам нужно было свернуть, а мы пошли прямо и уперлись в позиции ваших ребят. В итоге получился бой, меня ранили», - рассказал Приходько.

Он один из группы оказался в плену. Еще три украинца были убиты, один раненый сумел сбежать с поля боя. О судьбе остальных ему ничего не известно.