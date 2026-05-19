Черная икра по объявлению: как в Ростове-на-Дону работал подпольный цех

Полиция Ростова-на-Дону пресекла деятельность подпольного предпринимателя, развернувшего в городе масштабную торговлю деликатесами. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, местный житель арендовал помещение и через объявления в мессенджере наладил сбыт икры разных пород рыб.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли более 300 килограммов красной икры, три килограмма черной, свыше 35 килограммов щучьей и семь килограммов икры минтая. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.1 УК РФ — о производстве и сбыте продукции без обязательной маркировки.

Параллельно на реке Дон полицейские совместно с инспекторами Рыбоохраны провели рейд с использованием беспилотной авиации. В акватории Цимлянского водохранилища они пресекли незаконную добычу водных биоресурсов: изъяли более 80 сетей и ловушек, а также вернули в водоем свыше двух тысяч раков и более 150 рыб различных пород. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов.