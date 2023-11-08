Чешский депутат: «Украина попала как кур в ощип»

Депутат чешского парламента Радован Вих заявил в интервью изданию Parlamentní listy о предопределенности поражения Украины в конфликте с Россией.

«Украина попала как кур в ощип, и приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа – ядерную державу», – отметил политик.

Вих указал, что у Украины истощаются людские и материальные ресурсы. Она не сможет выстоять без западной поддержки, между тем, желание Запада сжигать средства на Украине слабеет с каждым днем.