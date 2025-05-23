Четверо детей получили ранения при атаке ВСУ на Запорожскую область

ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате погибла девушка 1990 года рождения.

Также четверо детей получили ранения. Возраст пострадавших — десять, девять, восемь лет и один год.

Дети в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь. Их жизни ничего не угрожает. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Ранее сообщалось о том, что Сауленко досрочно покинул должность главы администрации Бердянска.