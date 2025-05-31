Четверо детей пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область

Число пострадавших в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Курской области выросло до 14 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, в числе пострадавших двое несовершеннолетних, получивших минно-взрывные травмы в Льговском районе. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в Рыльском районе регионе пострадали шесть человек, двое из которых дети. Один из раненых, по словам Хинштейна, находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие в настоящее время доставлены в Курскую областную больницу, где им предоставляется необходимое лечение.

Ранее Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ пострадали 10 жителей двух районов Курской области. Также по информации врил главы регионе, ВСУ обстреляли агрофирму «Южная» в Рыльском районе, в результате чего там возник пожар.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ в Брянской области ранение получил мирный житель.