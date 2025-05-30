По его словам, для атаки украинцы использовали дроны-камикадзе. Удару подвергся поселок Уборки в Брянской области, в результате чего пострадал мирный житель. Это мужчина, которого с ранениям доставили в больницу — там ему оказывают помощь медики.

Напомним, ранее руководитель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев рассказал о том, что украинские бойцы стали использовать американские методы пыток к пленным во время допросов — это были и прикладываемые к лицу тряпки, которые поливали водой так, что пленный просто не мог дышать.