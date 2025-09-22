Четверо мужчин устроили разборки со стрельбой в российском городе

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в перестрелке на Дунайском проспекте. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на пресс-службу управления МВД России по городу.

В Северной столице произошел инцидент со стрельбой, в результате которого трое мужчин удалось задержать. Как стало известно, вечером 21 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об огнестрельном происшествии на Дунайском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что причиной стрельбы послужил конфликт между 48-летним петербуржцем и тремя неустановленными лицами. В ходе ссоры один из злоумышленников применил травматическое оружие, открыв огонь по своему оппоненту. В ответ на это потерпевший также воспользовался травматическим пистолетом.

После перестрелки нападавшие покинули место преступления. Раненый мужчина был экстренно доставлен в медицинское учреждение с серьезными повреждениями. В тот же день благодаря оперативным действиям полиции удалось установить личности двух причастных к нападению, которые были обнаружены в больнице. Третий подозреваемый задержан позже на Плесецкой улице. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Польше мужчина из ненависти к украинцам расстрелял румына.