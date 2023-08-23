Четверо росгвардейцев-срочников погибло в автомобильной аварии в Санкт-Петербурге

Автокатастрофа произошла еще вчера. Грeзовой автомобиль «Урал-4320» двигался по Кольцевой автодороге. Внезапно перед ним резко затормозила легковая машина. Водитель грузовика, вместо того, чтобы таранить ее на полном ходу, попытался уйти от столкновения. Он вывернул влево, после чего «Урал» врезался в отбойник и перевернулся. Четверо росгвардейцев, которые ехали в кузове, погибли. Еще трое получили различные травмы. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

«Особенно трагично, что все погибшие совсем молодые ребята, проходившие службу по призыву», - написал парламентарий в своем микроблоге.

Трое бойцов погибли в момент аварии, а один скончался уже в больницы, через несколько часов после ДТП.