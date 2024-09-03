Четвертый класс пожарной опасности будет действовать в лесах Подмосковья в ближайшие дни

Сегодня и в ближайшие два дня на большей части территории Подмосковья прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В семи лесничествах сегодня ожидается третий класс пожарной опасности, завтра такая же обстановка будет в трех лесничествах, послезавтра — в двух.

Накануне на территории региона произошло четыре природных пожара. Все возгорания потушили в день обнаружения. Причиной стал человеческий фактор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам Подмосковья обеспечить пожарную безопасность в лесах региона.