Четвертый класс пожарной опасности будет на всей территории Подмосковья до конца недели

До конца недели на всей территории Подмосковья прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Накануне в регионе зафиксировали три лесных пожара. Один произошел на площади 0,1 гектара в Богородском округе, второй — в двух километрах от деревни Дмитровка и третий — на территории садового товарищества «Сосенки».

К тушению привлекали свыше пятидесяти человек и почти тридцать единиц техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье догазифицируют почти тысячу СНТ.