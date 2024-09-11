Четверых детей, двух кошек, собаку и попугая спасли при пожаре в пятиэтажном доме в Истре

Восемь человек, включая четверых детей от пяти до четырнадцати лет, спасли при пожаре в многоквартирном доме в городе Дедовск городского округа Истра.

ЧП случилось накануне. В пятиэтажке загорелась одна из квартир. На место оперативно прибыли работники 222-й и 227-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас», передает пресс-служба ведомства. Спасателей вызвали местные жители, которые обнаружили сильное задымление в подъезде. Плотный дым распространился по лестничным маршам, из-за этого жильцы верхних этажей не смогли покинуть свои жилища.

«С помощью спасательных устройств работники противопожарно-спасательной службы вывели с верхних этажей восемь человек <…>. Кроме этого, были спасены питомцы жителей третьего и четвертого этажей: две кошки, собака и попугай, которых пожарные нашли в задымленных квартирах и вынесли на свежий воздух», — рассказал начальник 222-й пожарно-спасательной части Никита Вишнев.

Пожар был потушен в короткие сроки. Никому из жильцов дома не потребовалась госпитализация.