Четверых пострадавших насчитали в результате аварии восьми машин под Нижним Новгородом

На автомобильной трассе столкнулись два большегруза. В них тут же врезались еще несколько машин.

Происшествие случилось на дороге Москва-Уфа. Там на 550-м километре есть участок с реверсивным движением, которое производится только по одной стороне трассы. После того, как столкнулись «Камаз» и MAN, в них и друг в друга врезалось еще шесть автомашин: ГАЗон Next, «Газель», Mitsubishi Fuso, Mazda, Hyundai и Kia.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области. В аварии пострадали три мужчины и одна женщина. Степень тяжести их травм указана не была.