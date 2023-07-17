Четверых жителей Волгограда задержали за совершение серии поджогов

Среди них один несовершеннолетний. Злоумышленники по заданию анонима поджигали двери в квартирах и частных домах, а один раз даже кинули в окно бутылку с зажигательной смесью.

Некий пока неустановленный человек размещал в мессенджерах предложения заработать. Любители быстрых денег должны были производить поджоги у лично незнакомых им людей по указанным адресам. Якобы все они имеют непогашенные долговые обязательства, и поджоги ускорят выплату ими долгов.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Волгограду задержаны четверо ранее судимых местных жителей, подозреваемых в совершении серии поджогов», - заявили правоохранители.

Это сообщение привело ТАСС. Сейчас устанавливается личность заказчика всех этих поджогов, а также других лиц, задействованных в преступной схеме.