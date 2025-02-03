Политолог Федоров назвал удар ВСУ по Судже попыткой сорвать переговоры РФ и США
ЭксклюзивИнтересное
Фото: [commons.wikimedia/Lance Cpl. Ronald Stauffer]
Целенаправленный ракетный удар ВСУ по интернату в городе Суджа мог быть попыткой сорвать переговоры между РФ и США. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров, назвав произошедшее в Курской области военным преступлением.
Несмотря на попытки Киева сорвать грядущие переговоры, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп по-прежнему настроены на диалог. По словам Федорова, глобально действия ВСУ ни на что не повлияют.
«Возможно, одним из условий будет осуждение этого военного преступления», — отметил политолог.
Ранее стало известно, при каких условиях могут закончиться атаки дронов ВСУ вглубь России.