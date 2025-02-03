Политолог Федоров назвал удар ВСУ по Судже попыткой сорвать переговоры РФ и США

Целенаправленный ракетный удар ВСУ по интернату в городе Суджа мог быть попыткой сорвать переговоры между РФ и США. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров, назвав произошедшее в Курской области военным преступлением.