Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Перми

В Перми произошел пожар в жилом доме с пристройкой, в результате которого погибли две женщины и двое детей. Огнеборцы смогли локализовать пламя, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

По информации ведомства, пожар вспыхнул на улице Болотной и охватил жилой дом с пристроенной частью. Сотрудники МЧС спасли из огня двух женщин и двоих детей. Врачи не смогли спасти восьмилетнюю девочку. Также погибли пятилетний мальчик, 25 и 50-летние женщины.

Площадь охваченной огнем территории составила 64 кв. м. В тушении принимали участие 54 специалиста и 19 единиц техники, а также дознаватель и психолог из МЧС России, которые работали на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Красноярске из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки. Спасено 16 человек, из них четверо детей.