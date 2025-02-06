Спасено 16 человек: в Красноярске из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки

В МЧС «Проспекту Мира» рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 07:44 (по местному времени). Предварительно установлено, что пожар начался в одной из квартир. В частности, загорелись личные вещи. Пожар распространился на площадь в 16 кв.м. Некоторые жильцы эвакуировались самостоятельно. По данным ведомства, помощь спасателей не понадобилась 30 человекам.

«Спасено 16 человек из них 4 детей», — сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия прибыли 24 спасателя. На месте также работали семь единиц спецтехники. Никто из проживающих в доме людей не пострадал. Специалисты выясняют, что конкретно стало причиной горения личных вещей.

Очевидцы делились видео. Одна из подписчиц телеграм-канала «Борус. Люди» показала, что огонь и дым полыхали из окна одной квартиры. По мнению девушки, именно в этой квартире часто происходят какие-либо неприятности. Согласно данным МЧС, всего за сутки в регионе было ликвидировано 15 пожаров.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае при пожаре в здании автохимчистки сгорело 14 легковушек.