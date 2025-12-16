Четыре человека попали в больницы: под Воронежем произошло массовое ДТП с участием автобусов и грузовика

В ночь на вторник, 16 декабря, в Воронежской области на трассе произошло массовое столкновение транспортных средств. В итоге пострадали четыре человека, об этом сообщил ТАСС.

ДТП случилось около 03.00 в Каширском районе. При следовании по трассе М-4 «Дон» автомобиль Foton 1968 ударился в дорожное ограждение из-за того, что его водитель не справился с управлением. Затем машина врезалась в грузовик Scania, стоявший на обочине. После этого на дороге возник затор, который привел к новым столкновениям. Так автобус Neoplan протаранил впереди идущие автомашину DAF, а также рейсовый автобус марки SsangYong. В массовом ДТП также приняли участие «газель», автомашины Skoda Octavia и Chevrolet Cruze.

«В результате ДТП госпитализированы четверо граждан. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия», — указали журналистам в региональном управлении МВД.

Ранее сообщалось, что серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Челябинске, там автомобиль УАЗ вылетел с моста и опрокинулся на поверхность замерзшей реки. В результате аварии пострадали два человека, которые были доставлены в больницу.