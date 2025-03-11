Хинштейн: четыре человека в реанимации после удара ВСУ по ТЦ в Курской области

В результате удара украинских военных по торговому комплексу в Беловском районе Курской области в ночь на 11 марта четверо местных жителей оказались в отделении интенсивной терапии, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Согласно его заявлению, среди тех, кто пострадал в результате масштабного нападения, есть двое несовершеннолетних. Он уточнил, что все девять пострадавших в результате инцидента размещены в Курской областной больнице.

Четыре человека находятся под наблюдением в реанимационном отделении, а двое подростков успешно перенесли хирургические операции. В настоящее время их состояние стабилизировалось, ведется подготовка к их переводу в Москву для прохождения курса реабилитации.

Ранее сообщалось, что в больнице Видного остаются четверо пострадавших в результате атаки БПЛА.