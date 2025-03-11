Губернатор Подмосковья: в больнице Видного остаются четверо пострадавших в результате атаки БПЛА

В больнице Видного остаются четыре человека, которые получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Подмосковье. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в числе пациентов — женщина в возрасте 32 лет, которая получила ранения головы и конечностей, а также ее пожилая мать и трехлетняя дочь, получившие порезы от оконных осколков. Кроме того, был осмотрен сын женщины — мальчику один год. Травм у ребенка не выявили.

Помимо этого, был госпитализирован молодой человек в возрасте 17 лет. У юноши были легкие порезы. После оказания помощи его отпустили домой.

«Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений, все пострадавшие получат максимум внимания», — рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что глава региона навестил двоих пострадавших, которые находятся в медучреждении в Домодедово.