Четыре человека пострадали при взрыве в подмосковном Лотошино

Четыре человека пострадали при взрыве в поле в районе Колхозной улицы в подмосковном Лотошино, сообщил «360» .

Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, их госпитализировали, передает телеканал со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Возраст получивших травмы — от восемнадцати до двадцати пяти лет. У одного пострадавшего открытый перелом и осколочные ранения голеней, у второго — множественные осколочные ранения, у третьего — осколочные ранения правой скулы, у четвертого — поверхностная травма головы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском произошел взрыв газа, никто не пострадал.