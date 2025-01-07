Четыре человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Карелии
Фото: [телеграм-канал МЧС России]
Четыре человека пострадали в результате взрыва в одной из квартир в пятиэтажном доме в Карелии.
О ЧП сообщает пресс-служба МЧС России.
Из-за хлопка газовоздушной смеси в квартире рухнула межкомнатная стена.
К счастью, возгорания не произошло.
Пострадали четыре человека, двоих из них спасатели МЧС извлекли из-под завалов.
На месте ЧП работают 44 специалиста, также привлечены девять единиц техники.
Ранее сообщалось о том, что восемь человек погибли при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области.