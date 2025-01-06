Восемь человек погибли при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

При пожаре в многоквартирном доме в поселке Кильмезь Кировской области погибло восемь человек.

Пожар в доме вспыхнул вечером 5 января.

По словам главы региона Александра Соколова, пожарные прибыли на место ЧП через три минуты.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 480 кв. м. С огнем боролись 6 специалистов и 14 единиц техники.

В доме в общей сложности проживали 11 человек, в основном люди пенсионного возраста.

Три человека смогли быстро эвакуироваться.

Ранее сообщалось о том, что в Татарстане при тушении пожара обнаружили тела шести мужчин.