Четыре диагноза и веревка на кровати: история 76-летней бабушки, которую «лечили» кулаками

В городе Мариинске Кемеровской области разгорелся скандал вокруг лечения 76-летней пенсионерки в местной больнице. Родственники пожилой женщины утверждают, что вместо оказания медицинской помощи ее привязали к кровати и избили. Историю изданию «Подъем» рассказала внучка пострадавшей.

По словам девушки, бабушке внезапно стало плохо. Семья вызвала скорую, но медиков пришлось ждать около трех часов. В приемном отделении пришлось провести еще четыре часа, якобы для сдачи анализов крови и мочи. Состояние пожилой женщины ухудшалось, а врачи, по словам родственницы, разговаривали грубо. После сделанного замечания пациентку положили в палату с ОРВИ.

Изначально пенсионерке поставили диагноз ОРВИ. Однако результаты анализов показали, что у женщины инфаркт. Когда родственники приехали навестить бабушку, они увидели страшную картину: старушка была вся синяя и привязана к кровати. Медики объяснили это тем, что пациентка упала, и назвали ее «психически ненормальной». После скандала и вызова полиции врачи изменили диагноз на деменцию.

Семья обратилась за помощью в региональный Минздрав. Однако реакция последовала и от правоохранительных органов. Следственный комитет по Кемеровской области — Кузбассу возбудил уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В ведомстве заявили, что в рамках расследования будут установлены обстоятельства получения пенсионеркой телесных повреждений, а также проверена версия родственников о возможном применении к ней насилия.