Четыре дня надежды и ледяная вода: в Ленобласти нашли тело 9-летнего Паши, пропавшего после ухода с парковки

В операции по поискам участвовало более двухсот волонтеров, но спасти ребенка не удалось. Подозреваемый в убийстве, 38-летний Пётр Жилкин, был задержан в Пскове. По данным следствия, мужчина полностью признал вину и указал место преступления. Во время обыска в его технике были обнаружены материалы детской порнографии, а в переписке с мальчиком — шантаж с требованием денег за молчание. Павел рос в многодетной семье, не посещал школу и иногда мыл машины у ресторана быстрого питания, чтобы заработать. Именно в автомобиль Жилкина он сел в день своего исчезновения. Подозреваемый, уроженец Луганской области, жил в разных городах России. По факту убийства возбуждено уголовное дело, также проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.