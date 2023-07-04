Четыре ДТП с участием диких животных зафиксировали в Подмосковье минувшей ночью

Только минувшей ночью в регионе было зафиксировано четыре аварии с участием лосей. Одного из них с переломом ноги специалисты министерства доставили на лечение в специализированную ветклинику.

Как рассказал глава ведомства Тихон Фирсов, дикие животные, в частности, лоси, пересекают дороги из-за естественных причин: поиск пищи или перемещение. Также в летний период лосей из леса на трассы выгоняют назойливые кровососущие насекомые.

«На дорогах дует сильный ветер, который отгоняет насущных паразитов», — пояснил Фирсов.

Министр призвал водителей соблюдать скоростной режим и осторожность.

Ранее зоолог Сергей Гашев объяснил, почему в Московском регионе стали чаще замечать лосей.