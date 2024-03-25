Четыре килограмма наркотиков нашли в машине молодой пары из Подмосковья

Почти четыре килограмма наркотиков было обнаружено в автомобиле молодой пары из Подмосковья. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры города Москвы.

Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов машину, в которой находились девушка и юноша в возрасте 22 лет. В ходе осмотра авто правоохранители обнаружили запрещенное вещество.

Выяснилось, что молодые люди получили координаты от неустановленных соучастников, забрали из тайника в лесополосе мефедрон и планировали сбыть его, разложив в тайники-закладки.

На пару завели уголовное дело. В настоящее время оба находятся под стражей. Задержанным грозит до двадцати лет лишения свободы.