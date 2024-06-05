Четыре подростка погибли в ДТП на трассе в Подмосковье

Смертельное ДТП произошло на автодороге в Наро-Фоминском городском округе, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Трагедия случилась у деревни Мартемьяново. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии погибли четыре человека — это пятнадцатилетние девушки-подростки, которые были пассажирами машины. Еще одна девушку госпитализировали с травмами.

На месте работает Наро-Фоминский городской прокурор Василий Антонов-Романовский, он координирует работу правоохранительных органов и спецслужб. Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств случившегося.