Четыре поезда в Крыму задержатся в пути из-за повреждения железнодорожного полотна

Причину, по которым пути оказались испорчены, местные власти пока не сообщили.

ЧП произошло в Кировском районе полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем микроблоге. По его утверждению, пострадавших в результате этого инцидента нет, соответствующие службы уже заняты устранением неисправности.

«Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов», - пообещал он.

Его советник Олег Крючков заявил, что это чрезвычайное происшествие не так сильно затронуло график движения поездов. Из-за инцидента от расписания отстали два поезда дальнего следования и два пригородных состава. Для организации движения пассажиров были запущены рейсы с использованием других видов транспорта.