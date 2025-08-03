Четыре региона + море под ударом: за три часа ПВО сбила 41 дрон

Вечером 2 августа с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные силы ПВО сбили над территорией РФ 41 вражеский дрон.

БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, а также над Черным морем, сообщило Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 1 августа до 04.40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

Ранее сообщалось, что обломки сбитого беспилотника ВСУ рухнули на территории предприятия в Рязанской области.