Четыре российских аэропорта приостановили работу

Сначала ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, потом аналогичные меры были введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.

Об этом сообщает Росавиация.

Решение о введение ограничений на прием и выпуск самолетов было принято в связи с атаками дронов на российские регионы.

Международные авиакомпании отменяют рейсы, а самолеты совершают посадки на запасных аэродромах. Так, за утро 26 мая на запасных аэродромах приземлились 32 самолета.

Напомним, план «Ковер» — это особый режим в авиации, который применяют в случае незаконного пересечения границы и при появлении в воздушном пространстве неизвестных объектов.

Ранее сообщалось о том, что сотни пассажиров застряли во Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за атаки БПЛА.