Пассажиры застряли во Внуково, Шереметьево и Домодедово

Из-за атак украинских беспилотников сотни авиапассажиров застряли в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, не имея возможности совершить запланированные вылеты.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, во Внуково задержаны как минимум 13 рейсов, отправляющихся из аэропорта, а в Домодедово — 11. Кроме того, фиксируются задержки прибывающих рейсов.

В залах ожидания скопилось большое количество людей, среди которых есть и семьи с детьми. Некоторые пассажиры ожидали вылета с ночи, однако их рейсы неоднократно переносились.

Ранее сообщалось, что в России усилили мониторинг аэропортов и авиакомпаний.