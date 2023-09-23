Четыре серии взрывов гремели в Днепре прошедшей ночью

Издание «Зеркало недели» четырежды за последнюю ночь сообщало, что в Днепре гремят взрывы. Судя по всему, часть из них была связана с работой украинских систем противовоздушной обороны. Пока нет никаких подробностей результатов налета, но, скорее всего, удары наносились по промышленным мощностям находящихся в Днепре предприятий.

Удары по украинским городам начали наноситься с октября прошлого года. Они начались всего через 2 дня после теракта на крымском мосту.