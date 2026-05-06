Четыре тела, один номер: в центре Петербурга хостел превратился в смертельную ловушку

Жуткая находка в одном из хостелов на Загородном проспекте шокировала Северную столицу. Днем 5 мая там обнаружили без признаков жизни сразу четверых постояльцев — двух мужчин и двух женщин. Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, все они находились в одном помещении.

Прибывшие на место следователи зафиксировали мрачную картину: рядом с телами валялись использованные шприцы и неизвестное порошкообразное вещество, образцы которого уже отправили на экспертизу. При внешнем осмотре на коже погибших нашли характерные следы от инъекций.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти эксперты не усматривают. Основная версия — фатальная передозировка запрещенными веществами. По информации «Фонтанки», всем четверым на вид не больше сорока лет, их личности сейчас устанавливаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сыщикам предстоит выяснить, приобретали ли погибшие наркотик вместе, кто поставлял отраву и как долго компания оставалась без помощи.