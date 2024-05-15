Четыре тонны осетровых изъяли из незаконного оборота в Подмосковье

В подмосковной Балашихе задержали двух мужчин, у которых изъяли четыре тонны осетровых. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщил ТАСС .

Рыба была в мороженом виде и без документов, которые бы подтверждали законность ее происхождения. Все изъятое передали в Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства.

Уточняется, что ущерб водным биоресурсам превысил сто двадцать миллионов рублей. Разбирательство по факту случившегося еще продолжается.