Четыре тувинца с сибирской язвой отказались от лечения и ушли из больницы

Всего в республике зафиксировано пять заболевших этим инфекционным заболеванием. Один человек по-прежнему находится на излечении.

Все пятеро пациентов находились в удовлетворительном состоянии. По нормативам, при подобной инфекции они могут быть выписаны исключительно после полного исцеления. У них не должно быть никаких проявлений сибирской язвы на кожных покровах.Об этом рассказало ТАСС.

«В инфекционной больнице отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию четыре пациента, госпитализированные по поводу сибирской язвы», - сообщил региональный минздрав.

Ведомство уже сообщило о данном факте в Роспотребнадзор. Эта инфекция была выявлена 30 июня в деревне Бижиктиг-Хая, которая расположена в Барун-Хемчикском районе Тувы. Все заболевшие были инфицированы на чабанской стоянке, где содержатся невакцинированные животные.